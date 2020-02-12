美元回落 疫情減緩提振風險偏好

美元下滑，因新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情疑慮稍獲緩解，投資人風險意願改善。美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，正密切關注疫情的影響。

DXY美元指數下跌0.11%，報98.721。

過去一周美元持續攀升，因疫情引發避險買盤。不過，周二新增確診病例人數下滑，中國大陸國家衛生健康委員會高級別專家組組長鐘南山周二表示，疫情預計在2月達到高峰，可能在4月結束。投資人情緒受到激勵，美股標普500指數和那斯達克指數均創收盤新高。

鮑爾周二向國會表示，美國經濟形勢良好，但新冠肺炎疫情對前景構成潛在威脅，Fed將密切關注疫情的動向，認為這是威脅美國及世界經濟的風險之一，但未表示這已影響到Fed的貨幣政策立場。

周二公布的數據顯示，美國12月職缺連續第二個月下跌，降至兩年低點，而招聘活動小幅增加，反映近期就業成長加速的趨勢不太可能持續。

歐元扭轉跌勢，歐洲央行（ECB）總裁拉加德的談話，安撫對央行可能考慮降息的疑慮。

歐元兌美元周二一度跌至10月1日以來低點，之後反彈至1.0923美元。