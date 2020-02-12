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新冠肺炎疑慮緩解 油價反彈 金價下滑
油價周二反彈，因中國大陸新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）感染病例減少，官員稱疫情可能在4月結束，緩解市場的疑慮，金價也隨避險需求走低。
布蘭特原油期貨上漲0.74美元或1.39%，結算價報每桶54.01美元。西德州原油期貨上漲0.37美元或0.75%，結算價報每桶49.94美元。
中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長鐘南山表示，新冠肺炎疫情可能在2月達到高峰，4月結束。
INTL FCStone報告表示：「現在斷言疫情已經達到頂峰為時過早，但樂觀情緒正在增加。油價將溫和回升，因為疫情正慢慢消退。」
疫情引發市場對中國大陸石油需求減弱的疑慮，促使石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）技術委員會建議將每日減產量增加60萬桶，但俄羅斯能源部長諾瓦克表示，仍在研究這項提議。
德國商業銀行分析師Eugen Weinberg表示：「OPEC+不採取協調行動，代表供給過剩的憂慮可能仍占上風。」
金價周二下跌，因新冠肺炎疫情的感染病例減少，投資人轉向風險較高的資產。
黃金現貨下跌0.3%，至每英兩1,567.26美元。美國黃金期貨收跌0.6%，結算價報每英兩1,570.10美元。
全球金融市場再創新高，因疫情放緩，中國大陸工廠逐步恢復生產。美國聯準會（Fed）主席鮑爾稱經濟前景樂觀；投資人風險胃納轉強，抑制黃金的吸引力。
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