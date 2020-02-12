科技大咖收購新創公司 面臨反托辣斯調查

科技巨擘面臨新一波反托辣斯審查，美國聯邦貿易委員會（FTC）周二（11日）表示，已經要求Google母公司字母、蘋果、臉書、亞馬遜和微軟等科技大廠，提供2010年初到2019年間完成的收購交易細節。調查他們是否透過收購新創公司消滅潛在的競爭對手。

FTC主席JoeSimons在一份聲明中說：「數位科技公司是我們日常生活經濟中的很大一部分。這樣的措施將使委員會能仔細審視他們的收購活動，同時也可藉以評估聯邦相關機構是否充分注意到一些可能妨害競爭的交易。」

彭博資訊指出，FTC的舉動可能涉及數以百計的交易。當前政府反托辣斯機構受到廣泛批評，外界指責他們放任科技大公司購買競爭對手，強化壟斷地位。FTC此次要求科技大廠提共的收購資料，並非針對大額收購，而是那些規模較小，無需向監管機構事先報告，但可能是特別針對新生競爭對手的收購交易。