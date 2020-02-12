美股再創收盤新高 陸稱新冠肺炎疫情可能4月前結束

美股標普500指數和那斯達克指數周二再度改寫收盤新高，因中國大陸官員表示，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情可能在4月前得到控制。

道瓊工業指數持平，報29,276.34點；標普500指數收漲5.66點或0.17%，漲至3,357.75點；那斯達克指數收漲10.55點或0.11%，報9,638.94點。

不過，美國聯邦貿易委員會（FTC）調查科技巨頭收購交易的消息，令美股在尾盤回落。FTC要求大型科技公司提供因規模太小而無需向反壟斷監管機構申報的併購交易資料，包括微軟、Google母公司字母、亞馬遜、蘋果和臉書。

世界衛生組織（WHO）稱中國冠狀病毒為「頭號公敵」，但中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長鐘南山周二表示，疫情預計在2月達到高峰，可能在4月結束。這項消息緩解市場對疫情的疑慮。新冠肺炎疫情已導致供應鏈斷裂、中國企業開始裁員。

儘管情爆發，但投資人近來更加看漲美股，反映投資人認為一旦成長放緩，各央行將會放鬆政策。美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二在國會發表講話時表示，對美國的經濟

前景感到樂觀，但Fed正密切關注疫情的影響。

E-Trade Financial投資策略副總裁Mike Loewengart表示：「由於基本面和就業形勢強勁以及通貨膨脹保持正軌，鮑爾審慎樂觀的態度並不令人意外，尤其是對新冠肺炎疫情和美中貿易緊張局勢的疑慮已經減弱，有待觀察的是疫情對全球成長的持久影響。」

Bruderman Asset Management副董事長兼首席市場策略師Oliver Pursche表示：「威爾談到了疫情，並承認必要時疫情可能成為Fed採取行動的催化劑。」

T-Mobile股價大漲11.8%，因聯邦法官批准該公司收購Sprint的交易案，Sprint股價飆漲77.5%。競爭對手威瑞森股價下滑2.6%。

運動服飾品牌Under Armour股價下跌16.7%，該公司預測2020年獲利將下滑。