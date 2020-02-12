為離婚籌現金!? 貝佐斯一周內急賣200萬股亞馬遜股票

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。美聯社

彭博資訊報導，過去十年對自家公司的持股幾乎毫無變動的亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos），最近竟連日脫手共200萬股亞馬遜股票，套利41億美元，報導指這不尋常的行動似乎和離婚有關。

監管文件顯示，貝佐斯已預定要進行交易，在1月31日至2月6日這段期間，共計拋售200萬股亞馬遜股票，總值41億美元；在彭博億萬富翁指數自2012年開始追蹤相關資料以來，貝佐斯七日內的賣股規模勝過任何一位公司高層。

WhatsApp共同創辦人庫姆（Jan Koum）2016年花了數月才賣掉價值40億美元的臉書股票；蘋果共同創辦人賈伯斯的遺孀羅琳（Laurene Powell Jobs）同年脫手迪士尼價值60億美元股票。

貝佐斯的行動顯然與他過去長年克制形成極大反差，就算持股價值在2017年超過12位數，也未見他賣出。彭博估計，貝佐斯今年加快拋售腳步，可能與去年和前妻麥肯琪（MacKenzie）爆出史上最貴離婚費有關。貝佐斯居住的華盛頓州是採夫妻共有財產制，意謂婚姻關係存續期間累積的任何資產和債務，「在兩方難以達成共識時，由法院負責均分。」

根據去年4月麥肯琪的推文，以及在股票公開資訊中揭露的文件，兩人曾共同持有的亞馬遜股份，由貝佐斯保有75%，華盛頓郵報和航太公司藍源（Blue Origin）的股權，也留給貝佐斯，因此這些財產看來並未由兩人均分。離婚律師表示，後來雙方可能同意以現金補償當中的差額。律師事務所Walzer Melcher共同創辦人Peter Walzer說：「離婚協議可能包含部分現金轉移。」

不論這波拋售的目的為何，套利金額僅占貝佐斯龐大財富的九牛一毛。貝佐斯7日持股亞馬遜股票的帳面價值為1,160億美元，他出脫的股票還不及4%；彭博顯示，貝佐斯目前持有的亞馬遜股數約5,500萬股。

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