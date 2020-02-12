聽新聞
test
0:00 / 0:00

美債殖利率倒掛 重新定義

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美國公債殖利率曲線如今成投資人在找尋掩護的晴雨表。 路透

美國公債殖利率曲線再度瀕臨全面倒掛，也重新燃起華爾街對美國經濟可能走向衰退的疑慮。不過，愈來愈多市場人士認為，過去這個可靠的美國經濟衰退指標，如今反而成為投資人在全球找尋掩護的晴雨表。

新冠肺炎（武漢肺炎） 威脅日增，這個論點更站得住腳。倫敦避險基金業者Eurizon SLJ Capital指出，美國公債目前占全球避險資產逾半，是金融危機期間比重的兩倍。

AmeriVet 證券美國利率主管法拉內洛（Gregory Faranello）說：「為了確保安全和持久，所有人都在買美國公債，殖利率曲線倒掛現在是全球成長問題的信號，並不真正反映美國的經濟狀況。」

經過上周初的喘息之後，曲線再次趨平，10年期和3個月期的美債殖利率差2日再度出現倒掛。上月底，受到新冠肺炎的焦慮和股市下跌衝擊，殖利率曲線曾一度出現去年10月以來的首次倒掛。

債券殖利率通常隨債務期限拉長而上升，其中的利差是為補償通膨效應。如果10年期債券的殖利率比3個月期國庫券還低，表明投資人對10年後的成長和通膨抱持悲觀態度。

Eurizon SLJ執行長任永力（Stephen Jen）表示，全球對美國債券的渴望有助於解釋美國經濟成長、匯率和股市的一枝獨秀。他並預測，到了2022年，由於其他央行的大量發債和量化寬鬆，美國政府債務將占全球避險債券資產達三分之二，「美國可能因為其他地方的麻煩而興旺」。

聯準會（Fed）副主席克拉瑞達接受彭博電視採訪時也表示，殖利率利差轉負「實際上並非受美國經濟前景的帶動，而是全球局勢。」他說，當存在不確定性的時候，資金流入美國，因此當前的殖利率走勢並不反映美國的前景。

3個月和10年期美國公債的殖利率差1月30日曾縮小至大約負6個基點。2年期和10年期的殖利率差最近一次倒掛是在去年9月，目前仍高於零，為17個基點。

新冠肺炎 通膨
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢肺炎疫情延燒 學者：暴露中共體制缺點

鮑爾強調密切監視武漢肺炎動向 但未改變政策立場

伊朗伊斯蘭革命41週年紀念 民眾舉「美國去死」標語

美公債利率探低 國際板債近五月爆贖回4,100億元

相關新聞

鮑爾：疫情威脅全球經濟

美國聯準會（Fed）主席鮑爾11日出席國會作證時強調，Fed將持續密切關注新冠肺炎（武漢肺炎）疫情的動向，認為這是威脅美國及世界經濟的風險之一，但未表示這已影響到Fed的貨幣政策立場；Fed並將逐漸淡出附買回操作，且減緩購債速度 。

美債殖利率倒掛 重新定義

美國公債殖利率曲線再度瀕臨全面倒掛，也重新燃起華爾街對美國經濟可能走向衰退的疑慮。不過，愈來愈多市場人士認為，過去這個可靠的美國經濟衰退指標，如今反而成為投資人在全球找尋掩護的晴雨表。

為離婚籌現金!? 貝佐斯一周內急賣200萬股亞馬遜股票

彭博資訊報導，過去十年對自家公司的持股幾乎毫無變動的亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos），最近竟連日脫手共200萬...

韓本月上旬出口 激增69%

南韓政府數據顯示，受汽車和半導體出口帶動，2月上旬出口較去年同期激增69.4%，但今年因工作天數較多，數據有所失真。

美貿易豁免 剔除開發中國家

川普政府正修改美國貿易救濟法中的一項主要豁免，將中國大陸、印度和南韓等20多國從美國認定的開發中與低度開發國家清單中剔除，這代表日後對這些國家啟動反補貼調查的門檻降低，也更易於祭出懲罰措施。

俄國研究擴大減產石油

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）11日表示，該國正研究石油輸出國組織和其盟友（OPEC+）技術委員會的提議，看看是否接受進一步減產以應對新冠肺炎疫情影響的提議。

UA上季意外虧損 股價暴跌

美國運動衣鞋品牌Under Armour（UA）上季意外虧損，營收不如預期，對2020年全年的財測也低於市場預測，並預料新冠肺炎（武漢肺炎）疫情將導致本季營收減少5,000萬至6,000萬美元，引發11日早盤股價暴跌逾14%。

AMS業績 優於預期

由於高階智慧手機需求旺盛，感測器大廠奧地利微電子公司（AMS）上季營收優於自家預期，但警告即便新冠肺炎（武漢肺炎）未造成太大負面衝擊，本季營收仍將下滑。

IEA：全球碳排放量已觸頂

2019年全球二氧化碳排放量與前年水準相同，為三年來再度持平。國際能源總署（IEA）據此樂觀認為全球排放量可能已觸頂。

江森：製造繁榮 更要共享繁榮

根據最新預測，美國2018年的經濟成長率為2.9％，2019年預估可能減緩到只有2.0％。現在的經濟成長速度大約與歐巴馬總統第二任時相當（2014年的GDP成長率為2.5％，2015年為2.9％，2016年則減緩至1.6％－也許與選舉造成的不確定性有關）。

市場預期 美聯準會最快7月降息

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情帶動美元匯率升到四個月來高點，可能對美國經濟颳起另一陣逆風，也使美國聯準會（Fed）承受貨幣政策必須偏鬆的壓力。

氣候暖化 未來十年…史上最熱

最新研究顯示，地球將進入空前的氣候暖化時期，接下來這十年每一年都可能會是地球史上最熱的前十年。

熱門新聞

越理髮店「300塊當皇帝」！正妹穿貼身制服全套服務 網嗨：頭癢了

影／遇亂流！歐航班機降落五次皆失敗 女乘客崩潰慘叫

北海道列車長被同事丟包 搭小黃苦追10公里才上車

「中國自己有錢抗疫」 世銀：不考慮提供貸款

觀光客掉三成「比SARS還慘」新加坡旅遊業喊救命

非武漢肺炎或伊波拉 奈及利亞怪病染48小時即死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。