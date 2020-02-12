美債殖利率倒掛 重新定義

美國公債殖利率曲線再度瀕臨全面倒掛，也重新燃起華爾街對美國經濟可能走向衰退的疑慮。不過，愈來愈多市場人士認為，過去這個可靠的美國經濟衰退指標，如今反而成為投資人在全球找尋掩護的晴雨表。

當新冠肺炎（武漢肺炎） 威脅日增，這個論點更站得住腳。倫敦避險基金業者Eurizon SLJ Capital指出，美國公債目前占全球避險資產逾半，是金融危機期間比重的兩倍。

AmeriVet 證券美國利率主管法拉內洛（Gregory Faranello）說：「為了確保安全和持久，所有人都在買美國公債，殖利率曲線倒掛現在是全球成長問題的信號，並不真正反映美國的經濟狀況。」

經過上周初的喘息之後，曲線再次趨平，10年期和3個月期的美債殖利率差2日再度出現倒掛。上月底，受到新冠肺炎的焦慮和股市下跌衝擊，殖利率曲線曾一度出現去年10月以來的首次倒掛。

債券殖利率通常隨債務期限拉長而上升，其中的利差是為補償通膨效應。如果10年期債券的殖利率比3個月期國庫券還低，表明投資人對10年後的成長和通膨抱持悲觀態度。

Eurizon SLJ執行長任永力（Stephen Jen）表示，全球對美國債券的渴望有助於解釋美國經濟成長、匯率和股市的一枝獨秀。他並預測，到了2022年，由於其他央行的大量發債和量化寬鬆，美國政府債務將占全球避險債券資產達三分之二，「美國可能因為其他地方的麻煩而興旺」。

聯準會（Fed）副主席克拉瑞達接受彭博電視採訪時也表示，殖利率利差轉負「實際上並非受美國經濟前景的帶動，而是全球局勢。」他說，當存在不確定性的時候，資金流入美國，因此當前的殖利率走勢並不反映美國的前景。

3個月和10年期美國公債的殖利率差1月30日曾縮小至大約負6個基點。2年期和10年期的殖利率差最近一次倒掛是在去年9月，目前仍高於零，為17個基點。