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鮑爾強調密切監視武漢肺炎動向 但未改變政策立場

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會（Fed）主席鮑爾11日出席國會作證時強調，Fed將持續密切關注新冠肺炎（武漢肺炎）的動向，認為這是威脅美國及世界經濟的風險之一，但並未表示這已影響到Fed的貨幣政策立場。

鮑爾對美國眾議院金融服務委員會提出的書面證詞中指出，「我們尤其會密切監視新冠肺炎疫情的緊迫性，可能攪亂中國，並擴散到全球經濟」。

鮑爾並未表示肺炎疫情已改變Fed對美國經濟的基本展望，或決策官員們今年的利率預測。

他表示，Fed相信目前的貨幣政策立場將能支持經濟持續成長；「只要美國相關的後續資訊仍符合（Fed的）展望，目前的貨幣政策立場便可能仍屬適當」。

鮑爾並對美國經濟提出最正面的評估；他指出，「經濟活動溫和提升，且勞動市場進一步增強；去年夏季以來全球逆風雖更強，美國經濟依然強韌」。

他並表示，Fed已經成功壓制去年9月隔夜拆款利率突然飆升的逆勢；「由於我們持續購債，使（銀行業的）準備金回升到充裕的水準；我們打算逐漸降低附買回操作」。

他並指出，「我們打算減緩購債進度，讓我們資產負債表的擴張速度能與負債需求的趨勢水準相符」。

針對長期性的經濟問題，鮑爾表示「設法提升勞動參與率及生產力成長率，應對美國有利，且仍是國家的優先要務」。

針對貿易衝突，鮑爾表示「與貿易有關的一些不確定性已經降低，但未來仍有風險」。

Fed 鮑爾
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