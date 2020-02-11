Under Armour上季獲利、營收不如預期 盤前暴跌逾14%

日前在反誹謗聯盟（Anti Defamation League）上獲獎的英國演員薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）在國際峰會上疾呼「臉書、推特及YouTube是歷史上最大的宣傳機器」引發討論。對此特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也在推特回應：「刪掉臉書，它很爛。」

2020-02-11 13:20