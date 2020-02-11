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Under Armour上季獲利、營收不如預期 盤前暴跌逾14%
美國運動衣鞋品牌Under Armour（UA）上季獲利與營收都不如預期，對2020年全年的財測也低於市場預測，並預料新冠肺炎（武漢肺炎）疫情將導致本季營收減少5,000萬至6,000萬美元，引發11日盤前股價暴跌逾14%。
美國財經媒體CNBC報導，UA去年第4季營收為14.4億美元，淨損1,530萬美元或每股虧損0.03美元，都不如分析師預期。
UA預料2020年全年每股純益（EPS）將介於0.1美元至0.3美元，營收可能下滑1%至3%，不如路孚特（Refinitiv）原估的成長4.2%。UA並預估第1季營收減少5,000萬至6,000萬美元，原因是新冠肺炎疫情擴散。UA 11日盤前股價應聲重摔14.8%。
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