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奧地利微電子上季營收優於預期 但財測看淡

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
蘋果供應商奧地利微電子上季財報優異，但本季營收展望不佳。圖／路透

由於高階智慧手機需求旺盛，感測器大廠奧地利微電子公司（AMS）上季營收優於自家預期，但警告即便新冠肺炎（武漢肺炎）未造成太大負面衝擊，本季營收仍將下滑。

蘋果供應商AMS 11日公布財報，去年第4營收從前年同期的4.765億美元增加到6.55億美元，優於自家預估的6.1億至6.5億美元，至於去年全年營收從2018年的15.8億美元成長至20.9億美元；上季息前稅前盈餘（EBIT）為1.843億美元，遠高於一年前的6,010萬美元，調整後的EBIT利潤率達28%，則符合預期。

AMS也表示，本季仍將「持續表現良好」，但假設武漢肺炎疫情擴散未產生實質影響，基於年初通常為淡季，本季營收預估將降到介於4.8億至5.2億美元之間，EBIT利潤率則降到19%至21%。該公司股價11日應聲下跌。

AMS並未在中國大陸設置生產線，但武漢肺炎疫情已擾亂大陸供應鏈，可能影響該公司的營運狀況。分析師多半預估，大陸第1季的智慧手機銷售恐腰斬，因為許多零售店家已延長關店時間。

蘋果上周說，將延長大陸零售店的關店時間，且尚未決定開店日期，因代工廠鴻海尚無法完全復工。

AMS上季的營業現金流為2.735億美元，淨債務達17.5億美元。至於投資人相當關切的歐司朗（Osram）收購案，該公司表示，有信心完成此交易。

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