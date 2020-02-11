新冠肺炎疫情迅速蔓延 全球股市為何沒大跌？

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，中國大陸股市在農曆春節長假過後暴跌，連帶拖累各國股市走低，但全球股市迅速反彈，美股大盤道瓊工業指數甚至進逼3萬點大關，日股大盤也因資金回籠而抗跌，為何股市無懼於疫情擴散？

根據彭博數據，陸股上證指數自2月3日開市迄10日止僅跌2.89%，同期道瓊漲3.61%至29,276點，日經225指數漲2.07%。日經新聞中文網引述摩根大通證券首席股票策略師阪上亮太報導，「或許可以説是『危機不拋售』，經驗法則顯示，行情不會因災害和疫情而大跌，這次也是如此」。

功臣之一：積極買入的宏觀基金

野村證券策略師高田將成表示，CTA（商品投資顧問）等短線投資人認為，在截至2月中旬的一個月裡需要避險，因此一方面加速拋售美國等已開發國家的股市指數期貨和原油期貨，另方面增持美國公債。

然而，短線投資人未等到所設定的2月中旬目標，就被迫減持股票的空頭部位，原因是很多投資人與短線投資人對做，典型的代表就是重視世界經濟基本面分析的全球宏觀避險基金 。高田將成認為，「在這場與賣股票短線投資人的角力中，積極買入的宏觀基金占了上風」。

疫情對中國經濟影響有限？

那麼，是否真如宏觀基金業者認為，新冠肺炎疫情擴大對世界經濟影響有限？若詢問經濟學家，認為「影響有限」的看法占了大多數。

例如，SMBC日興證券的首席經濟學家牧野潤一指出，「新型肺炎除了中國大陸赴海外遊客減少的直接負面衝擊外，還可能因為中國大陸內需下滑和供應鏈斷裂等因素，暫時拖累中國和世界經濟，但以更長遠眼光來看，對經濟影響是中立的。

牧野潤一預測，1-3月中國實質國內生産毛額（GDP）成長率將降至4.0％，但之後到今年下半年會迅速復甦，明年年1-3月會恢復至7.3％。

他的樂觀論據是，只要度過疫情的最艱困時期，工廠就將逐步復工，供給將隨之復甦，之前被壓抑的需求將會浮現，「新型肺炎並未導致中國國內的需求消失，只是出現的時間延後而已」。

世界經濟觸底的信號逐漸增強

此外，受中美第一階段貿易協議的帶動，世界經濟景氣的觸底信號正在增強中，這也助長了看好股市的樂觀論調。

以美國製造業的景氣指標為例，IHS Markit的採購經理人指數（PMI）已從2019年8月的前波低點持續回升，而被認為容易受全球大企業景氣影響的供給管理協會（ISM）的製造業指數，則在1月回升至50.9，遠高於市場預期的48.5，而且是逾半年來首度站上50的景氣榮枯線。

摩根大通資産管理公司的全球市場策略師前川將吾認為，基於製造業生産和庫存周期改善的世界經濟景氣循環，已進入全面上升階段，這項趨勢不會因這次疫情而顯著惡化。

資金可能開始動起來

由於看好這種長期經濟景氣循環開始好轉，2019年持續從股市撤資的退休金基金等所謂「長線」機構投資人，已開始採取行動。三菱日聯摩根士丹利證券公司根據追蹤共同基金流向的EPFR數據，以2019年5月中美貿易摩擦升溫為轉捩點，資金幾乎一直從世界股票基金流出。

從股票基金撤出的資金流向了貨幣市場基金（MMF），自2014年7月底以來，累計有超過1兆美元的資金流入全球貨幣市場基金。

三菱日聯摩根士丹利證券的首席投資組合策略師古川真指出，受貿易摩擦影響而從股市撤走資金的長期投資人，陷入不得不冒投資風險的情境，這種「真金白銀」以美中第一階段貿易協議和ISM製造業PMI改善為契機，最終可能開始全面買入股票。

換言之，市場暫時認為，經濟景氣循環的好轉和股市供不應求這兩項利多，將抵銷武漢肺炎疫情的威脅。

美國利率上漲風險

美國利率動向是另一個影響股市走勢的因素。一家大型證券公司股票部門的主管提醒說，若當前穩定處於低檔的美國長期利率走高，目前偏高的美國股市恐難以為繼。

今年初10年期美國公債殖利率約為1.9%，投資人在新冠肺炎疫情爆發後大舉買入，致使這項殖利率在2月初降至1.5%左右，目前維持在1.6%左右。

野村的高田表示，CTA與宏觀避險基金以美國公債市場為舞臺，展開攻防戰。CTA持有大量買進美國公債的多頭部位，相形之下，宏觀基金加強拋售美債。

CTA的盈虧分界點為1.7%

高田表示，CTA的盈虧分界點可能是10年期美國公債殖利率為1.7%，假設超過這個水準，CTA很可能被迫清倉拋售，導致美國利率大幅上揚，屆時股價將走跌。

SMBC日興證券的首席股票策略師圷正嗣表示，新冠肺炎未使股市大跌的根本原因，是投資人認為利息和資金充裕的情況將持續下去。正因為如此，才更有必要關注利率的動向。