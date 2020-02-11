快訊

陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民瘋口罩 這個相關業者卻完全沒沾上光

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
分析師表示，每片口罩的聚酯纖維不超過1至2克，且主要用於口罩繩。這個微不足道的用量稱不上需求激增。圖／美聯社

彭博資訊報導，儘管武漢肺炎引發口罩之亂，使相關供應鏈加緊趕工，但對亞洲塑膠業者幾乎是無濟於事，這些業者正面臨缺工和其他產品需求銳減的困境。分析師也指出，疫情將持續抑制全球石化產業的利潤。

中國卓創資訊表示，儘管民眾瘋搶口罩，促使處理聚合物原料的塑料加工業者擴大口罩相關營運，但仍不足以抵銷其他產品對塑料需求銳減；此外，中國產業顧問指出，部分生產廠因年假延長遲遲未開工，或因空運航班取消和道路封閉而無法出貨。

能源諮詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）首席顧問李（Salmon Lee）說：「每片口罩的聚酯纖維不超過1至2克，且主要用於口罩繩。這個微不足道的用量稱不上需求激增，也無助於減緩武漢肺炎對聚酯纖維供應鏈造成的經濟衝擊。」

彭博行業研究分析師陳（Horace Chan）表示，去年口罩生產僅占中國聚丙烯（PP）需求的0.1%，此外，製造汽車和家用電器所需的耐用塑膠，受疫情的衝擊最大。

根據大連商品交易所（DCE）的報價，自1月21日市場開始意識到疫情以來，聚丙烯期貨4月結算價格下跌9.5%；卓創資訊表示，中石化（Sinopec）和中國石油（PetroChina）等國營煉油廠的庫存在農曆新年期間躍增53萬公噸，是過去五年同期平均增幅的逾三倍。

伍德麥肯茲全球聚烯烴負責人吉塔利亞（Ashish Chitalia）表示，從中東進口聚丙烯的買家，正試圖再出口至印度和東南亞國家，可能在這些市場造成供過於求的問題。他說：「自貿易戰緩解後，石化產業原本正準備開始復甦。如今武漢肺炎將使全球石化產業的低利潤時期延長，特別是在東亞地區。」

隨著豐田汽車（Toyota Motor）等企業延後復工，加上中國大陸龐大的餐點外送網絡受影響，武漢肺炎的衝擊正擴散全亞洲。穆迪投資者服務公司分析師黃尚恩（Sean Hwang，音譯）表示，中國需求降溫，將進一步抑制南韓煉油業者和石化企業的利潤。

武漢肺炎 口罩 疫情
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

板橋里長反映一線防疫卻無口罩 侯友宜：回去再檢討

趙少康稱防疫運氣好 蘇貞昌：絕對不是靠運氣

「送給日理萬機的您們」地檢署收到口罩包裹...不敢收

新竹市議長許修睿募愛心口罩 捐身障團體應急

相關新聞

全民瘋口罩 這個相關業者卻完全沒沾上光

彭博資訊報導，儘管武漢肺炎引發口罩之亂，使相關供應鏈加緊趕工，但對亞洲塑膠業者幾乎是無濟於事，這些業者正面臨缺工和其他產品需求銳減的困境。分析師也指出，疫情將持續抑制全球石化產業的利潤。

勞僱關係再陷緊張 Google人資主管下台

在勞僱關係屢傳緊張之際，美國網路巨擎谷歌（Google）今天證實，該公司人力資源主管諾頓（Eileen Naughton）辭去了她作為「人力營運副總裁」的職務。

美新預算案 擬大砍社會安全支出

美國總統川普預定10日公布總規模達4.8兆美元的預算，為可能的第二任期預做規畫，其中提議大幅削減社會安全網項目和外國援助，但提高國防和退伍軍人的支出。

新冠肺炎疫情迅速蔓延 全球股市為何沒大跌？

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，中國大陸股市在農曆春節長假過後暴跌，連帶拖累各國股市走低，但全球股市迅速反彈，美股大盤道瓊工業指數甚至進逼3萬點大關，日股大盤也因資金回籠而抗跌，為何股市無懼於疫情擴散？

再槓祖克伯！馬斯克發文「刪掉臉書」怒嗆：它很爛！

日前在反誹謗聯盟（Anti Defamation League）上獲獎的英國演員薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）在國際峰會上疾呼「臉書、推特及YouTube是歷史上最大的宣傳機器」引發討論。對此特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也在推特回應：「刪掉臉書，它很爛。」

「中國自己有錢抗疫」 世銀：不考慮提供貸款

中國受武漢肺炎疫情衝擊，從外送服務公司到智慧手機製造商都在設法籌錢度難關。世界銀行總裁馬爾帕斯今天說，世銀正在以技術支援...

觀光客掉三成「比SARS還慘」新加坡旅遊業喊救命

新加坡旅遊局局長陳建隆表示，受到新冠肺炎（武漢肺炎） 疫情衝擊，新加坡今年的入境遊客人數和消費可能會下降25%到30%，...

美貿易談判各個擊破 川普：是時候輪到歐盟

美國總統川普今天表示，歐洲聯盟對美國產品施加「令人無法置信」的障礙，現在該是與歐盟進行貿易談判的時候了

道瓊反彈走升 標普、那斯達克收創新高

美國聯邦準備理事會主席鮑爾即將前往國會提出證詞，在市場關注新型冠狀病毒疫情的情況下，美股標準普爾和那斯達克指數今天雙雙收...

伊爾艾朗專欄／疫情衝擊…經濟恐陷L型走勢

目前金融市場普遍預期，武漢肺炎對中國大陸經濟將產生「V型」衝擊，即第1季經濟成長將大幅減速，但第2季便會強勁反彈。

泰救經濟 不禁止陸客入境

面對武漢肺炎疫情持續發威，泰國非但未禁止中國大陸觀光客入境，也未打算取消陸客落地簽免費待遇，顯示泰國有自信能兼顧經濟利益與公共健康，但也反映出泰國經濟對陸客的依賴。

寄生上流獲獎 韓流經濟學當道

南韓電影「寄生上流」在第92屆奧斯卡大放異彩，拿下最佳影片在內四項大獎，成為第一部獲得最佳影片的非英語片的亞洲電影，彭博資訊指出，南韓藉由此片展現日漸增長的「軟實力」。近年來在電影界異軍突起的串流平台Netflix，今年則表現平平。

熱門新聞

北海道列車長被同事丟包 搭小黃苦追10公里才上車

專家：誠實為上 社會新鮮人請勿在履歷加上這些字眼

家中天花板流不明液體還發出惡臭 一查才知樓上鄰居死一星期

影／遇亂流！歐航班機降落五次皆失敗 女乘客崩潰慘叫

「中國自己有錢抗疫」 世銀：不考慮提供貸款

澳幣一度貶至近11年低谷 後市續看貶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。