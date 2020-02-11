全民瘋口罩 這個相關業者卻完全沒沾上光

彭博資訊報導，儘管武漢肺炎引發口罩之亂，使相關供應鏈加緊趕工，但對亞洲塑膠業者幾乎是無濟於事，這些業者正面臨缺工和其他產品需求銳減的困境。分析師也指出，疫情將持續抑制全球石化產業的利潤。

中國卓創資訊表示，儘管民眾瘋搶口罩，促使處理聚合物原料的塑料加工業者擴大口罩相關營運，但仍不足以抵銷其他產品對塑料需求銳減；此外，中國產業顧問指出，部分生產廠因年假延長遲遲未開工，或因空運航班取消和道路封閉而無法出貨。

能源諮詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）首席顧問李（Salmon Lee）說：「每片口罩的聚酯纖維不超過1至2克，且主要用於口罩繩。這個微不足道的用量稱不上需求激增，也無助於減緩武漢肺炎對聚酯纖維供應鏈造成的經濟衝擊。」

彭博行業研究分析師陳（Horace Chan）表示，去年口罩生產僅占中國聚丙烯（PP）需求的0.1%，此外，製造汽車和家用電器所需的耐用塑膠，受疫情的衝擊最大。

根據大連商品交易所（DCE）的報價，自1月21日市場開始意識到疫情以來，聚丙烯期貨4月結算價格下跌9.5%；卓創資訊表示，中石化（Sinopec）和中國石油（PetroChina）等國營煉油廠的庫存在農曆新年期間躍增53萬公噸，是過去五年同期平均增幅的逾三倍。

伍德麥肯茲全球聚烯烴負責人吉塔利亞（Ashish Chitalia）表示，從中東進口聚丙烯的買家，正試圖再出口至印度和東南亞國家，可能在這些市場造成供過於求的問題。他說：「自貿易戰緩解後，石化產業原本正準備開始復甦。如今武漢肺炎將使全球石化產業的低利潤時期延長，特別是在東亞地區。」

隨著豐田汽車（Toyota Motor）等企業延後復工，加上中國大陸龐大的餐點外送網絡受影響，武漢肺炎的衝擊正擴散全亞洲。穆迪投資者服務公司分析師黃尚恩（Sean Hwang，音譯）表示，中國需求降溫，將進一步抑制南韓煉油業者和石化企業的利潤。