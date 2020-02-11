暖冬讓美國需求狂減 天然氣期貨價格跌至四年低點

天然氣期貨價格已跌至四年來低點，原因是最新天氣預測顯示，美國下周冷鋒減弱，這讓多頭人士期盼深冬出現寒冷天氣以推漲天然氣價格的希望幾乎破滅。

紐約商業交易所天然氣3月期貨10日大跌5%，相當9.2美分，至每百萬英制熱量單位（BTU）1.766美元，為2016年3月9日來最低。4月期貨對3月期貨合約的溢價擴大至3.8美分，顯示交易商不認為冬季末會出現天然氣供給短缺。

據商品天氣集團公司（Commodity Weather Group）資料指出，本周美國中西部或西部部分地區的酷寒天氣不會停留太久，且美國東半部將回溫。氣象預報原先預測將持續寒冷。

比往年暖的暖冬已減少天然氣的需求，衝擊從頁岩盆地的供應到整個市場。此外，由於新型冠狀病毒疫情抑制中國大陸的液化天然氣（LNG）需求，讓美國LNG有受衝擊之虞。全球天然氣價格崩跌，勢必會侵蝕美國天然氣出口業者的獲利。

紐約能源避險基金（Again Capital LLC）合夥人John Kilduff說，「取暖的需求『狂』減，這是最壞的情況」，「我們整個冬天持續面臨需求非常疲弱的環境」。

天然氣產能過剩的情況在二疊紀盆地石油探勘井（美國最大頁岩油產地）尤為嚴重，當地3月交割的天然氣價格已跌破零元。天然氣是開採石油的副產物，當地天然氣增加速度過快，以至於管線沒有足夠的空間輸送出去。