再槓祖克伯！馬斯克發文「刪掉臉書」怒嗆：它很爛！

日前在反誹謗聯盟（Anti Defamation League）上獲獎的英國演員薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）在國際峰會上疾呼「臉書、推特及YouTube是歷史上最大的宣傳機器」引發討論。對此特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也在推特回應：「刪掉臉書，它很爛。」

據CNN報導，拜倫柯恩在去年11月的反誹謗聯盟國際峰會上稱社群媒體是史上最大的宣傳機器，近日更進一步質疑臉書CEO祖克伯（Mark Zuckerberg）為什麼有權利控制25億人獲取的資訊，並認為政府應該指定法規規範臉書。

對此，SpaceX、特斯拉創辦人馬斯克也在推特上回應拜倫柯恩，呼籲大家刪除臉書，「因為它很爛。」而這並不是馬斯克第一次槓上臉書，2018年爆發「劍橋分析事件」後，馬斯克便刪掉旗下公司的臉書粉絲專頁，並嘲諷：「什麼是『臉書』？」以抗議劍橋分析在全球8700萬人沒有認知的情況下取用它們的個人資料。

兩人對AI的看法有相當分歧，祖克伯相信AI可以幫助駕駛行車更安全及診斷疾病，但馬斯克卻形容AI為「人類最大的生存威脅」。兩人過去曾以推特討論，最終馬斯克認為祖克伯對AI的認知「相當有限」。

據悉目前馬斯克仍保有Facebook旗下Instargram的帳號，他過去也曾表示，只要Instagram維持一定程度的獨立自主，「可能比較OK。」