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殖利率曲線倒掛指標性意義改寫 反映全球避凶心理

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美公債殖利率曲線再度瀕於全面倒掛。表／擷自彭博

美國殖利率曲線再度瀕臨全面倒掛，也重新燃起華爾街對美國經濟可能走向衰退的疑慮。不過，愈來愈多市場人士認為，此訊號可能更多說明了全球的狀態，而不僅反映美國經濟景氣周期。

Eurizon SLJ Capital指出，美國公債目前占全球避險資產逾半，是金融危機期間比重的兩倍。這讓殖利率曲線倒掛的原因變得更加複雜。過去，這是可靠的美國經濟衰退指標，如今，這指標反而成了投資人在全球找掩護的晴雨表。

當新冠肺炎（武漢肺炎） 威脅日增，這論點更站得住腳。去年曾對曲線倒掛的實際預測意義有過熱烈討論，如今再度成為熱門話題。

AmeriVet 證券美國利率主管Gregory Faranello說：「為了確保安全和持久，每個人都在買美國公債，殖利率曲線倒掛現在是全球成長問題的信號，並不真正反映美國的狀況。」

經過上周初的喘息之後，曲線再次趨平，10年和3個月期美債殖利率之間的差距周一連續三天縮小。上個月底，在新冠肺炎的焦慮和股市下跌的高峰期，曾一度出現去年10月以來的首次倒掛。

債券殖利率通常隨債務期限拉長而上升，其中的利差是為補償通膨效應。如果10年期債券的殖利率比3個月期票券還低，表明投資人對10年後的成長和通膨抱持悲觀態度。

Eurizon SLJ執行長任永力（Stephen Jen）表示，全球對美國債券的渴望有助於解釋美國經濟成長、匯率和股市的一枝獨秀。

他預測，到2022年，由於其他央行的大量發債和量化寬鬆，美國政府債務將占全球避險債券資產達三分之二。他的計算是基於美國、日本和歐洲三大經濟體的政府債務餘額，減去中央銀行擁有的部分。

任永力接受彭博訪問時說：「美國可能因為其他地方的麻煩而興旺，」「當美國公債殖利率因美國以外對美國經濟似有若無影響的衝擊而下降時，通常會提供額外的刺激。」

聯準會（Fed）副主席克拉瑞達接受彭博電視採訪時也表示，殖利率利差轉負「實際上並非受美國經濟前景的帶動，而是全球局勢。」他說，當存在不確定性的時候，資金流入美國，因此當前的殖利率走勢並不反映美國的前景。

3個月和10年期美國公債的殖利率差1月30日曾縮小至大約-6個基點。2年期和10年期利差最近一次倒掛是在9月，目前仍高於零，為17個基點。

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