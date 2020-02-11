OPEC+舉棋不定…油價跌破50美元 避險需求推升金價

油價周一跌破50美元，因中國大陸需求在新型冠狀病毒疫情爆發後減弱，且石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）對是否擴大減產舉棋不定。疫情疑慮帶動避險需求，金價走高。

布蘭特原油期貨下跌1.20美元或2.2%，結算價報每桶53.27美元，為2018年12月28日以來的最低收盤紀錄；西德州原油期貨下跌0.75美元或1.5%，結算價49.57美元。

中國大陸是全球最大石油進口國，武漢肺炎疫情打擊中國大陸的需求，並加劇投資人對全球供給過剩的疑慮。油價已自1月的高點下跌逾25%，西德州原油價格跌破每桶50美元。

Eurasia Group分析師報告表示：「石油市場繼續承受著下行壓力，疫情危機已使中國大陸的交通和製造業幾乎停擺。」

亞塞拜然能源部長表示，OPEC+不太可能在2月開會討論疫情對石油市場的影響，使進一步減產懸而未決。OPEC+的技術委員會日前建議，把日產量再削減60萬桶，但俄羅斯表示需要更多時間決定。

OPEC+自2019年1月以來每日減產120萬桶，以減少全球供過於求的狀況並支撐油價。

金價周一延續漲勢，因疫情危機繼續發酵，世界衛生組織（WHO）對中國境外出現更多病例發出警告，投資人轉向避險資產。

黃金現貨上漲0.4%，報每英兩1,575.71美元。美國黃金期貨收漲0.4%，結算價報每英兩1,579.50美元。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「對疫情的疑慮繼續推動避險資金流入黃金。」

新型冠狀病毒的死亡病例已超過2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，WHO對沒有中國大陸旅行史的人員傳播病毒病例感到擔憂，「我們可能只看到冰山的一角」。

中國大陸政府放寬對新型冠狀病毒防控的限制，各地勞工在春節長假後陸續返工，有助企業恢復營運，但投資人仍持謹慎態度。

黃金在危機期間被視為避險投資，繼2019年寫下約18%的漲幅後，2020年迄今上漲近4%。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二起連續兩天赴國會發表談話，投資人將密切關注有關疫情的評論。