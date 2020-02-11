台積電ADR漲1.5％ 較台北交易溢價拉大

台積電ADR周一漲近1.5%，較台北交易股價溢價拉大為4.8%。

台積電ADR收在57.02美元。費城半導體指數漲1.5%。

美股標普500指數和那斯達克指數周一創收盤紀錄新高，因中國大陸工人和工廠逐步恢復上班和生產，投資人暫時轉向關注企業財報。

道瓊工業指數收漲174.31點，漲幅0.6%，報29,276.82點；標普500指數收漲24.39點或0.7%，至3,352.1點；那斯達克指數上漲107.88點或1.1%，報9,628.39點。

台灣加權股價指數昨天跌38.74點收11,574.07點。台積電跌0.2%，收327.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 75.69 +2.03 74.90 1.05

中華電 CHT 108.85 +0.47 109.00 -0.14

台積電 TSM 343.19 +1.46 327.50 4.79

聯電 UMC 16.37 +1.12 16.40 -0.18

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價