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美股再創新高 投資人關注企業財報與武漢肺炎疫情

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
美股標普500指數和那斯達克指數周一創收盤新高。 路透

美股標普500指數和那斯達克指數周一創收盤紀錄新高，因中國大陸工人和工廠逐步恢復上班和生產，投資人暫時轉向關注企業財報。

道瓊工業指數收漲174.31點或0.6%，報29,276.82點；標普500指數收漲24.39點或0.73%，至3,352.1點；那斯達克指數上漲107.88點或1.13%，報9,628.39點。

武漢肺炎疫情令投資人緊張不安，目前全球累計確診病例已逾4萬人，死亡病例逾一千人，多數出現在中國大陸湖北省武漢；世界衛生組織（WHO）周一表示，未到訪過中國的感染狀況可能呈星火燎原之勢，絕不能讓疫情失控。

市場正密切關注中國大陸工廠復工狀況以及可能發生的混亂局面；隨著中國大陸境外病例增加，以及眾多公司取消參加國際會議，投資人試圖釐清病毒傳播速度是否已經趨穩。

總體企業財報樂觀、積極的經濟數據和中國大陸最近推出的刺激計畫，吸引投資人進入美股。三大股指周一全面上揚，亞馬遜、微軟和Google母公司字母領漲。

奧本海默資產管理公司首席投資策略師John Stoltzfus表示：「新型冠狀病毒的傳播一直令人不安，全球對這種疾病的關注很可能會促使短期內出現遏制疫情擴散的解決方案。上周發布的經濟數據凸顯美國勞動力市場的實力和韌性，顯示美國經濟擴張的可持續性。」

特斯拉股價上漲3.1%，該公司的上海超級工廠已恢復生產。

蘋果的iPhone製造商鴻海重新啟動在中國大陸的一座關鍵工廠，只有10%的員工上班。分析師指出，受疫情影響，蘋果在中國大陸的iPhone銷量可能下滑最多50%。

第4季財報季進入尾聲，標普500指數成分股企業已有324家公布財報。Refinitiv數據顯示，其中70.7%的財報優於預期，分析師預測第4季總體獲利將成長2.3%。

美國製藥公司禮來股價下跌0.6%，該公司和瑞士羅氏的阿茲海默症實驗性治療，並無法阻止病情發展。

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