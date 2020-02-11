美國稱台灣耐腐蝕鋼在馬來西亞洗產地 避反傾銷稅
美國商務部指控，中國大陸鋼鐵底材透過運往哥斯大黎加、馬來西亞和阿拉伯聯合大公國進行小規模加工，規避美國的反傾銷和反補貼稅。而台灣的鋼鐵底材也透過馬來西亞小規模加工來規避反傾銷稅。
據彭博轉載的消息，由哥斯大黎加、瓜地馬拉、馬來西亞、南非、阿拉伯聯合大公國銷美的耐腐蝕鋼（CORE），相較於原本對陸、台CORE啟動調查前後45個月的價值，各增29,210%、35,944%、151,216%、629%、5,571%。
商務部表示，「這是商務部首度依據自己對貿易模式的監測自行啟動的規避調查。」
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