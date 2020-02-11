美司法部起訴四名解放軍駭客 近1.5億公民個資遭竊

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國司法部長巴爾10日宣布，起訴四名中國大陸解放軍成員，因他們涉及駭入美國消費者信用報告機構Equifax，竊取約1億4500萬名美國公民的個人機敏資訊以及該機構的交易機密資訊，這也是史上大宗資料外洩事件之一。

司法部新聞稿指出，這4名解放軍分別為吳志勇、王乾、許可與劉磊，他們是解放軍總參謀部第54研究所成員。

巴爾（William Barr）10日在司法部舉行記者會，指解放軍駭客透過電腦網路的無授權管道進入Equifax資料庫，竊取資訊，包括美國公民的個資（社安號碼、出生日期與駕照）、信用紀錄與交易訊息。

巴爾表示，司法部抓獲這些駭客，且告知提醒中國政府，將可能移除網路上的匿名保護，並找到在中國政府部署下，持續對抗美國的駭客。

司法部的起訴書中提到，被告利用Equifax線上爭議處理機制的網路漏洞為入口，進入竊取用戶資訊，被告花了幾周時間，查找存在在資料庫的機密資料，且有同謀將抓取到的資料越過封鎖，轉存到位在國外的電腦。

起訴書提到，為了避開檢查，駭客藏身在20多個國家的34台伺服器進行犯罪。巴爾說，美國政府調查兩年，在亞特蘭大收網抓到4名駭客。

起訴書以「厚顏無恥」來形容這起駭客攻擊事件，並將被告以涉犯網路詐騙、電信詐騙、非法入侵電腦與經濟間諜等罪名起訴。

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