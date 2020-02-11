面對經濟衰退 該如何克服恐懼並保護自己？

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
根據理財網站NerdWallet的調查，約四分之三的美國人認為，若2020年經濟衰退，他們將會受到衝擊。美聯社

美國財經網站MarketWatch報導指出，專家多年來一直警告世人，我們將面臨另一次經濟衰退。根據理財網站NerdWallet的調查，約四分之三的美國人認為，若2020年發生經濟衰退，自己將會受到衝擊。約63%的人最擔心生活成本增加，而大多數的人都害怕買不起生活必需品、投資資產價值縮水，以及失業

經濟衰退會引發哪些恐懼？萬一擔心的事成真，又要如何保護自己的荷包？

第一、約31%的美國人認為，若2020年經濟陷入衰退，他們必須挪用緊急預備金，以購買生活必需品；約22%的人認為，他們需要貸款，以購買生活必需品。

如何克服：節省每月開銷會是好的開始，雖然不是所有項目的支出都能立即減少，但重新檢視你對生活必需品的預算安排是值得的，例如汽車保險、手機資費方案等。

你還可以暫時減少非必要支出，便能有更多錢支應開銷。這筆額外的現金可以幫助你避免挪用緊急預備金裡的錢或刷卡。

第二、約30%的美國人認為，今年經濟若衰退，他們投資的資產會縮水。股市會有漲跌，會擔憂這種事發生也情有可原。

如何克服：靜觀其變。股價雖然下跌，只要你沒有出脫，就不會損失。換句話說，儘管資產價值縮水，但你若因恐慌而拋售才會損失慘重。如果你靜觀其變，股價還是有機會反彈回升。

根據你的風險承受能力，調整你的投資組合，以確保股市波動不會讓你徹夜難眠。如果你不知道如何準備能抵禦經濟衰退的投資組合，可以考慮使用自動化投資理財顧問，協助管理你的投資。

避免過度投資，手上要保有適量的現金。投資適用於中、長期目標；短期目標（即不到五年內需要用到的資金）最好存在高收益儲蓄帳戶。如果你覺得在經濟衰退的情況下沒有足夠的現金可用，則需要重新分配你本來要拿來投資的錢，放進緊急預備金中，存有足以應付三到六個月開銷的金額。

第三、約14%的美國人認為，若2020年發生經濟衰退，他們將會失業。有鑑於2008年金融海嘯後導致的失業慘況，一想到失去收入的主要來源，再加上企業招聘速度緩慢，要找份新工作變得格外困難，實在令人恐懼。

如何克服：你必須要有足夠的緊急預備金，同上所述，存到足以應付三到六個月開銷的錢是個不錯的目標。

隨時更新你的履歷資料也很重要，如果你已經很久沒看過你的履歷，不如現在馬上行動。你也可以考慮增加不同的收入管道，例如出售家中不用的東西、打工和接案兼差等能增加現金流的任何事。

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