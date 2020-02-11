專家：誠實為上 社會新鮮人請勿在履歷加上這些字眼

大學應屆畢業生可能為了找工作傷透腦筋，特別是因每項徵才資訊看似要求具備幾年的專業工作經驗。

不過暢銷管理書籍作者蘇西‧威爾許（Suzy Welch）建議，剛離開校園的社會新鮮人，應展現出真實、透明的經驗，而非利用華麗的詞藻誇大自身技能。CNBC報導，她建議求職者「立刻」從履歷中刪除「經驗老到」、「熟練」以及「經驗豐富」等字眼。

威爾許說，「很抱歉，事實就是20來歲的求職者幾乎算不上是一名經驗豐富的專業人士」。她並表示，比較好的做法是誠實交代自己的背景，因為根據許多案例，人資經理在意的是求職者在上一份工作中做了哪些事。

她也說，「我知道你在製藥公司的暑期實習中學到了什麼。你做過哪些研究，請寫出來。你參加會議時發生過哪些重要的事，請寫出自己的見聞和從中學到什麼。你被分配到一項規模很小的計畫，但你專注在這項計畫上，請跟我說說這些事」。

威爾許認為，「你大學一畢業就在公關公司待了兩年，這項經驗不會使你成為『資深』行銷主管。不過，這意味你曾與平常難以遇到的人一起安排會議，這很棒，請寫出來。這代表你為那些人增加了20%的Instagram追蹤人數」。

威爾許強調，人資經理有興趣知道求職者的「可信度高、合情合理的勝利」，若求職者誠實以對，他們將對「求職者的成就及自我了解」刮目相看。

葳爾許說，「你不能拿履歷做賭注，任何一位經驗豐富的人資經理，早就看過所有的把戲跟賣弄的文筆。若自身經驗不足以應徵這項職缺，但知道自己絕對百分之百適合這份工作，請利用一封很棒的求職信來說明原因」。

身兼音樂科技新創公司Quadio董事的威爾許表示，「我數不清這項提議究竟吸引了多少人前來公司面試」。

威爾許也警告，雖然跨出成功的第一步很艱難，但建議求職者避免在履歷中過度自我吹捧，因為「就像生命中的所有事物一樣，事實（truth）終將得勝」。

葳爾許最後表示，「有一天你一定就能向前邁進，稱自己經驗老到、相當熟練以及經驗豐富，只要等到你真正達到這個境界」。