澳幣一度貶至近11年低谷 後市續看貶

澳幣對美元匯率寫下近11年新低，反映市場愈發擔憂武漢肺炎疫情將衝擊中國經濟，並抑制對澳洲的進口需求。分析師預測，澳幣將延續貶勢，近幾周可能下探至1澳幣兌0.60美元。

華爾街日報報導，亞洲匯市10日早盤，澳幣匯率一度貶至1澳幣兌0.666美元，貶至2009年3月以來最低點。

中國大陸約占澳洲總出口量的三分之一，加上澳幣交投熱絡，能反映許多投資人對中國後市的看法；澳幣今年成為表現最差的貨幣之一，去年底為1澳幣兌0.70美元。

澳洲安保資本（AMP Capital）首席經濟學家奧立佛（Shane Oliver）表示，隨著投資人憂心中國大陸經濟放緩，澳幣首當其衝，「澳洲是最容易受中國影響的已開發國家，潛在衝擊包括原物料需求、觀光業及教育需求。」基於預期中國大陸將縮減購買量，原物料市場也出現賣壓。澳洲鐵礦砂和銅價雙雙受打擊，油價也連五周收黑。

奧立佛表示，隨著武漢肺炎疫情蔓延，將導致全球和澳洲經濟衰退的風險升溫，預測澳幣將在近幾周下探至1澳幣兌0.60美元；西太平洋銀行（Westpac）匯率策略師凱洛（Sean Callow）同樣預估，澳幣將在接下來幾天面臨進一步拋售，交易員將隨時關注有關中國企業復工和港口 的消息。

澳洲國民銀行（NAB）全球外匯策略師厄崔爾（Ray Attrill）則認為，武漢肺炎不足以解釋澳幣的貶勢。早在疫情爆發前，澳洲已深陷一連串致命野火衝擊等國內挑戰；澳洲10年期公債殖利率在一年內從逾2%降至約1%，顯示投資人預估經濟成長放緩和利率下滑。殖利率下降會抑制匯率。

不過澳幣貶值將有利於澳洲出口，效用等同於降息。奧立佛表示，貶值某種程度上對央行來說是好消息，「在澳洲經濟成長面臨巨大威脅之際，貶值基本上等同貨幣寬鬆措施。」澳洲央行近期表示，無迫切進一步降息的需求。