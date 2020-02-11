亞洲央行做多…外資回流亞股 陸股成吸金王

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，亞洲主要政府推出激勵措施，外資回流部分亞股，反觀美股投資人現在不僅要擔憂疫情拖累全球經濟，很快還將擔心意外走強的美元可能衝擊美國企業獲利，不利股市漲勢。

儘管新冠肺炎帶來市場恐慌情緒，但各國央行積極做多，中國大陸股市鼠年開市第一周即吸金四十二點九億美元，居亞股之冠；再來是南韓淨流入七點六億美元、印度進帳四點五億美元。泰國、越南及馬來西亞則為少量淨流出。

外資在陸股翻空為多，今年以來，在陸股轉而吸金二十四點八億美元，仍是亞股第一。印度吸金逾十八億美元排第二，南韓也有約六億美元的淨流入。但台股遭外資賣超十點六億美元，為亞股第一。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，評估疫情是否已到高峰還言之過早，目前無法斷言投資人信心何時恢復。不過，大陸官方的利多措施不斷，包括人民銀行降準；泰國遊客人數銳減，也促使泰國央行五日意外降息一碼（即○點二五個百分點）至史上新低。此外，日本、新加坡、印尼等多國亞洲央行最近也釋出擴大寬鬆預期。

值得注意的是，許多分析師擔心，中國大陸經濟混亂將拖累全球成長，投資人則緊抱美元資產，幫助標普五百指數自一月底的大跌回升，上周又創歷史新高。隨著美元持續升值，衡量美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）十日攀抵九十八點七一，為去年九月三十日來最高，華爾街日報的美元指數也上揚至十月初來高點。

雖然美股主要指數與美元同步走揚，但嬌生、可口可樂、福特與3M在內的美國企業都已在財報會議中提及匯率波動的不利影響，凸顯可能對長期多頭市場帶來挑戰。強勢美元會讓美企在匯回海外營收時成本更高，也讓出口業者的產品在海外競爭力減弱。

全球成長轉弱加上強勢美元，讓美股今年獲利再度令人失望的可能性提高。任何美元造成的不利影響，都可能加劇疫情衝擊，疫情迫使從星巴克到Nike等連鎖業者暫時關閉在中國大陸的門市。