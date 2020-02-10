路透：鴻海鄭州廠獲准復工 員工返廠率僅10%

路透引述消息人士報導，鴻海集團鄭州廠已獲准復工，但目前僅10%的工廠員工已設法回到廠區，至於深圳和昆山廠的復工仍在與當地政府協調中。

一名消息人士透露，鴻海已獲政府批准在鄭州重啟生產，然而深圳廠尚未獲准復工。

據路透引述消息人士說：「一旦復工應是小量分批有序的階段式復工，不是全面復工。」鴻海的鄭州與深圳廠合計占iPhone鴻海組裝線的很大一部分，若延後復工，可能影響iPhone全球出貨。

知情人士說，目前鄭州廠已有約1.6萬名員工在廠區，相當於返廠率不足一成。他表示，鴻海主管非常努力與當局協商讓昆山廠在內的其他廠也能復工，「我們要求（深圳廠）復工未獲准。我們必須為另一次檢查改善病毒防疫措施」。他說，深圳當局將在本周稍後再度赴廠進行檢查。

鴻海在鄭州和深圳龍華兩地廠區各有約20萬多名員工。昆山的規模相對較小。