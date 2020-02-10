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日產前董座高恩想賣電影版權 請迪士尼前總裁當經紀人

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
高恩上月在黎巴嫩首都貝魯特受訪。（路透）

彭博資訊報導，日產汽車前董事長高恩，已聘請美國創新藝人經紀公司創辦人、迪士尼前總裁奧維茲擔任經紀人，好萊塢若有製片人想把高恩傳奇的一生拍成電影或電視劇，可以找奧維茲洽談。

高恩去年底逃離日本後，1400萬美元（約台幣4.2億元）保釋金被沒收，專家估計，高恩為了潛逃，可能又花了1500萬美元（約台幣4.5億元）。如果高恩能跟製片公司簽約，會有一筆不小的進帳。

高恩從全球最知名執行長之一落入日本囚牢，後來在俗稱「綠扁帽」的美國陸軍特種部隊前成員泰勒協助下，戲劇性地潛逃到黎巴嫩，讓忙著尋找新劇本的好萊塢片商看到商機。

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