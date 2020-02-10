鴻海、特斯拉傳出復工 美股期指止跌回升
路透報導鴻海鄭州廠已獲政府批准復工後，彭博資訊也報導，電動車大廠特斯拉上海廠亦獲准恢復生產。美股期指因復工利多，由0.5%頹勢止跌回升，道瓊期指小漲0.038%，標普500期指也漲0.03%，那斯達克期指上漲0.043%。
彭博指出，特斯拉一名公司代表在通過微信回答詢問時說，工廠今日已經恢復生產。今（10）日這是上海政府在冠狀病毒爆發期間允許復工的最早日期。根據上海市政府上周六在記者會上表示，將幫助企業儘快投入正常生產。
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