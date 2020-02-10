不只鴻海 陸多家汽車廠、國營石化廠緊急動員生產口罩

從iPhone組裝工廠、汽車製造業到國營能源公司，愈來愈多在中國大陸的工廠效法鴻海，緊急自闢生產線生產口罩，不僅為提供自家工廠員工工作時配戴強化防疫，也準備支援整個社會所需。

口罩在中國大陸因為新型冠狀病毒爆發後，第一線醫護人員大量需要，一般民眾搶購用來保護自己，加上有些省分規定居民出門必須配戴，目前嚴重供不應求。

道瓊社報導，愈來愈多在中國大陸的工廠效法鴻海，緊急自闢生產線生產口罩，不僅為提供自家工廠員工工作時配戴強化防疫，也準備支援整個社會所需。

道瓊社報導，中國石化上周五宣布，開設11條生產線全力生產口罩。上海電氣也和協力廠計畫在這個月闢出10條口罩生產線。

通用汽車在中國的合資業者上海汽車集團上周表示，將開14條生產線日產至少170萬片口罩。比亞迪汽車上周六宣布的口罩生產目標更高達日產500萬片，同時準備在本月底以前生產5萬瓶消毒劑。