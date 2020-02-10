聽新聞
test
0:00 / 0:00
不只鴻海 陸多家汽車廠、國營石化廠緊急動員生產口罩
從iPhone組裝工廠、汽車製造業到國營能源公司，愈來愈多在中國大陸的工廠效法鴻海，緊急自闢生產線生產口罩，不僅為提供自家工廠員工工作時配戴強化防疫，也準備支援整個社會所需。
口罩在中國大陸因為新型冠狀病毒爆發後，第一線醫護人員大量需要，一般民眾搶購用來保護自己，加上有些省分規定居民出門必須配戴，目前嚴重供不應求。
道瓊社報導，愈來愈多在中國大陸的工廠效法鴻海，緊急自闢生產線生產口罩，不僅為提供自家工廠員工工作時配戴強化防疫，也準備支援整個社會所需。
道瓊社報導，中國石化上周五宣布，開設11條生產線全力生產口罩。上海電氣也和協力廠計畫在這個月闢出10條口罩生產線。
通用汽車在中國的合資業者上海汽車集團上周表示，將開14條生產線日產至少170萬片口罩。比亞迪汽車上周六宣布的口罩生產目標更高達日產500萬片，同時準備在本月底以前生產5萬瓶消毒劑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言