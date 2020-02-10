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路透：鴻海鄭州廠已接獲政府復工許可 深圳廠協調中

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
鴻海復工情況攸關蘋果供應鏈是否會出現中斷。路透

路透引述消息人士報導，鴻海集團鄭州廠已接獲政府復工許可，至於深圳和昆山廠的復工仍在與當地政府協調中。

據路透引述，消息人士說：「一旦復工應是小量分批有序的階段式復工，不是全面復工。」鴻海復工情況攸關蘋果供應鏈是否會出現中斷。

知情人士向路透透露，至昨日為止，鄭州已有約1萬6千多名員工在廠區，返廠率不足一成。鄭州和深圳龍華兩地廠區各有約20萬多名員工。昆山的規模相對較小。

深圳市相關部門周日發布通報說，已聯合各部門組成現場核查小組，對富士康集團（鴻海在大陸的稱呼）在深圳復產復工進行核查。目前核查工作循序進行中，網路傳出所謂「富士康恢複生產的計畫被政府叫停」為不實信息。

據報導，鴻海董事長劉揚偉此前已多次指示，各地廠區復工，均需當地政府正式核準後，才能復工，但在復工前，皆需做好各項隔離防疫措施，以及復工前的返廠準備，配合當地政府的法規，以因應防疫突發狀況。

鴻海此前也公告，深圳龍華園區在上周三（5日）已開始試產口罩，相關產能預計在2月底可達到日產200萬個，不僅將最大限度滿足集團員工防疫需求，還將視情況積極對外供貨。

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