全球製造業因新型冠狀病毒斷鏈危機 汽車業首當其衝

由於中國大陸新型冠狀病毒疫情慘重，CNN報導，未來數周全球企業付出的成本將會相當嚴重，其中汽車業首當其衝。主要是中國大陸產製的汽車零件占比甚高，而生產汽車時零件確實「缺一不可」。

CNN指出，全球製造商仰賴位於中國大陸的零組件來維持供應鏈，專家擔憂一旦本周多數中國工廠仍然無法復工，全世界的工廠生產都要跟著中止。

亞洲汽車產業顧問Mike Dunne，之前是GM在印尼的營運主管，以汽車製造業為例，他說：「只要缺一個零件，生產線就會因之停止。」Dunne強調，以往就有過火災或是天災使得一家小小的供應廠不能提供零件，就影響到全球汽車製造廠的例子。更何況這次疫情擴散，中國大陸關閉了那麼多工廠。

根據聯合國資料，中國大陸是汽車零件的主要供應商，2018年出貨量價值350億美元，其中200億美元出口到美國，除了一部分供應零件零售通路，大多數送到工廠組裝線生產汽車。