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新冠病毒是生化武器？ 崔天凱與美參議員大打口水戰
隨著武漢新冠肺炎疫情持續延燒，有人宣稱新冠病毒是從中國大陸武漢實驗室流出的生化武器，對此，中國駐美大使崔天凱9日直批，該說法純屬「揣測」和「謠言」。
南華早報報導，崔天凱9日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全民」（Face the Nation）節目主持人瑪格麗特．布倫南（Margaret Brennan）的採訪時坦言，「很多事情仍然未知，我們的科學家、美國的科學家及其他國家的科學家，正盡最大努力來了解這種病毒」。
當被問及美國共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）上周宣稱病毒可能是中國的生物戰計畫時，崔天凱不拐彎抹角地說，「這很傷人，引起揣測和傳聞並加以散播是很危險的。一方面是會引起恐慌，另一方面是會煽動種族歧視和仇外情緒，這些都會破壞我們共同抗疫的努力」。
節目播出後，柯頓在推特上為自己辯護。他表示，「這不是陰謀，也不是理論。事實是：中國謊稱病毒起源於武漢（海鮮）市場」。
柯頓補充說，「另一個事實為：超級實驗室離那個市場只有幾英里遠。病毒到底起源於哪裡？我們不知道，但是證明的責任在你和其他共產黨員身上，現在向各國有能力的科學家開誠布公吧」。
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