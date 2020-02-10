台積電ADR上周五跌逾3% 今開盤再現賣壓
台積電ADR上周五跌逾3%，較台北交易股價溢價縮減為3.2%。
台積電ADR跌3.1%，收在56.20美元。
道瓊工業指數上周五下跌277點，跌幅0.9%至29,102點。標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.5%，費城半導體指數跌2.4%，結束連四日漲勢。不過，道瓊和標普指數本周都締造去年6月來最大單周漲點，那斯達克一周下來漲幅逾4%，漲點和漲幅均是2018年11月來僅見。費指周線則漲4.2%。
台灣加權股價指數上周五跌136.87點收11,612.81點。台積電跌1.4%，收328.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 74.23 -2.76 74.80 -0.77
中華電 CHT 108.40 +0.14 109.00 -0.55
台積電 TSM 338.46 -3.14 328.00 3.19
聯電 UMC 16.20 -0.72 16.35 -0.92
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言