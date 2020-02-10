台積電ADR上周五跌逾3% 今開盤再現賣壓

今年的新加坡航空展11日起如期舉行，但受新型冠狀病毒疫情影響，逾70家業者確定不參加，逼近整體參展業者的8%。此外，新加坡金融管理局（MAS，相當於央行）已建議各金融機構採取額外與預防措施，以因應疫情。

2020-02-10 00:01