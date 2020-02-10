今天開盤前 五件國際事不可不知

新冠肺炎疫情已經導致超過900人死亡，死亡人數已經超過近20年前的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。中國總計感染人數近4萬人。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●湖北昨新增死亡91例

中國湖北省衛生健康委員會發布疫情情況，截至2月9日24時，全省新增死亡91例，累計死亡871例。湖北省累計報告新型冠狀病毒肺炎病例29,631例。另外，新增新型冠狀病毒肺炎病例2,618例。

●超級傳染者

西班牙和法國衛生部門官員認為新增疫情與法國阿爾卑斯山的一個滑雪度假村有關，有一名英國男子在新加坡參加會議時感染病毒，並引發歐洲多國出現感染病例，令人擔心他可能成為所謂的超級傳播者。另外，日本郵輪總計確診感染70人，成為了中國境外最嚴重的疫區。

●美股又挫，亞股看跌

新型冠狀病毒疫情衝擊全球經濟成長與供應鏈的疑慮再起，拖累美股四大指數周五（7日）全面下挫，費城半導體指數更重挫2.4%，台積電ADR跌逾3%，國際油價與銅價等行情也維持低迷。

分析師認為，全球金融市場本周將持續動盪，投資人特別關注武漢肺炎疫情、經濟數據、及聯準會（Fed）主席鮑爾的證詞。

道瓊工業指數下跌277點，跌幅0.9%至29,102點。標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.5%，費城半導體指數跌2.4%，結束連四日漲勢。不過，道瓊和標普指數本周都締造去年6月來最大單周漲點，那斯達克一周下來漲幅逾4%，漲點和漲幅均是2018年11月來僅見。費指周線則漲4.2%。

布蘭特4月原油期貨7日跌0.8%至每桶54.47美元，一周來跌6.3%，西德州原油4月期貨周線也收跌2.4%，連五周挫跌，為2018年來最長跌勢。紐約黃金現貨7日漲至每英兩1,572.57美元。

●中國今天開工

新冠肺炎疫情蔓延陰霾下，今天是大陸企業春節假期後的開工日，但部分城市仍對外來人員實施管制，江蘇無錫、揚州就宣布，來自湖北、廣東等七省人員一律勸返，與北京不同調。還有民企宣布延期復工，衝擊相關產業產能，全面復工仍有很大變數。

●OPEC減產擬延長至年底

OPEC和其盟友組成的技術小組已建議，將當前每日減產210萬桶原油的協議，延長至2020年底。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）組成的聯合技術委員會（JTC）也建議，「到第2季前要擴大減產。」OPEC+上周在維也納召開會議，評估武漢肺炎對石油需求的衝擊。目前的減產協議原定3月到期。