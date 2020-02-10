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武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

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暖化效應 冬麥種植量劇減

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

由於天候暖化導致美國中西部春季種植季節雨量過多、土壤過度濕潤，讓冬麥播種困難，種植量因而降至逾一世紀以來最低，可能衝擊蘇打餅、Oreo等餅乾的原料供應，使這些產品成為氣候變遷的最新受害者。

軟紅冬麥受到的衝擊尤深，在伊利諾等重要種植州的播種已銳減25%。這對愛吃小點心的人可能是項壞消息，因為軟紅冬麥正是製造各式餅乾、億滋國際的Oreo與家樂氏奶酪餅乾Cheez-It等人氣產品的原料。

去年創紀錄的降雨曾導致美國農民的播種步調創有史以來最慢，甚至放棄「雙期作」策略，也就是在同一塊農地於春季播種黃豆、秋季播種小麥的做法。這些農民選擇放棄栽種小麥。

氣候型態變遷正破壞全世界傳統農耕時序。一些測量結果顯示，美國正處於70年來第二溫暖的冬天，導致南部果樹提前數周開花。在越南，湄公河三角洲的土壤提早鹽化正威脅稻田，而全球降雨時間改變，澳洲野火、俄羅斯乾旱也威脅到糧食生產。

對美國小麥種植區來說，去年春季創紀錄的雨量導致播種空前延後，收成時間也延至秋季，但秋季是農民向來希望進行冬麥播種的時節。密西根Citizens Elevator公司穀物副總裁塞澤表示：「天氣主導了決策過程。」美國政府的資料顯示，密西根州軟紅冬麥種植量已下滑7%。

產量減少正逆轉價格趨勢。軟紅冬麥通常比用於製作麵包麵粉的硬紅冬麥便宜，然而隨著種植面積減少，軟紅冬麥的價格已罕見高於硬紅冬麥。

栽種減少並非是唯一威脅，因為美國天候愈來愈溫暖與潮濕，可能有利於真菌在6月收成季展開之前增加繁殖。去年真菌問題導致農作物品質降低，品質良好、能用於製作食品的農產品價格因而上漲。億滋國際的主管在上月的財報就曾提到今年上半年遭遇不利的原物料成本因素。

農民 雨量 澳洲野火
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