金價今年挑戰1,700美元

武漢肺炎疫情持續擴大，黃金多頭氣勢可期，多家外商機構持續看好今（2020）年金價表現；全球金融數據提供商Refinitiv GFMS貴金屬研究主管Cameron Alexander表示，去年金價來到近六年新高，今年一開春延續了這波漲勢，因全球央行貨幣政策、政治經濟等不確定性將使股票市場波動加劇，避險需求將持續支撐金價，預計年底前，金價將可望挑戰每盎司1,700美元價位。

國際避險情緒因武漢肺炎疫情擴散而大舉升溫，國際金價在1月底飆上每盎司1,590美元的近七年新高，上周五則因股匯市反彈，在1,570美元震盪整理。

展望後市，「武漢肺炎疫情還沒控制好前，國際股市還是可能會下跌修正，有些投資人轉買黃金，不僅可避險還有機會增值，堪稱一兼二顧」，銀行主管說。

台灣銀行引述Refinitiv GFMS貴金屬研究主管Cameron Alexander說法表示，因為全球央行貨幣政策，以及政治經濟等不確定性將使得股票市場波動加劇，避險需求將持續支撐金價，預計在年底前金價將可望往上挑戰每盎司1,700美元。

另外，Bloomberg調查美國19位黃金交易員與分析師對於近期金價看法，調查結果對於金價近期走勢抱持樂觀態度，其中11位預期國際金價可能上漲，二位預期金價可能下跌，六位預期金價持平，由於新型冠狀病毒持續蔓延，恐將重創中國大陸經濟成長，避險資金將持續進駐金市。

對金價後市同樣樂觀的瑞銀預期，美國聯準會將繼續維持利率在低位，今年黃金目標價維持在1,600美元。

富蘭克林證券投顧表示，全球央行將繼續維持低利率的寬鬆，有望提供金價支撐，近期菲律賓、泰國及巴西等央行再度降息，考量股市估值偏高、疫情發展及對經濟影響不確定性，建議可適度布局黃金相關標的，並以逢回加碼、分批方式布局。