出逃香港 新加坡基金牌照申請數增一成

倫敦金融時報（FT）報導，受香港反送中抗議和武漢肺炎疫情影響，尋求避險的基金管理業者正瞄準鄰近的金融中心新加坡。據悉新加坡金融管理局（MAS）去年收到的牌照申請件數增加逾一成。

知情人士透露，新加坡金融管理局（MAS，央行）去年收到約200件管理基金業者的牌照申請，高於前年的180件。經金融時報證實，Myriad Asset Management、天元資本有限公司（Nine Masts）及Pinpoint三家位於香港的避險基金，已經在新加坡設立新實體，其動機均指向商機，而非香港動亂。

然而，基金管理業者對新加坡的興趣，凸顯示威抗議正一步步讓香港失去競爭優勢，以及作為亞洲金融中心的地位。

新加坡避險基金法規顧問比安基尼（Maria Gabriela Bianchini）表示，愈來愈多基金業者正打算在新加坡設立衛星辦公室，以在動亂惡化時增加靈活應變能力；此外，近幾周武漢肺炎引發的恐慌，正促使部分集團加快腳步將員工遷往新加坡。她指出，儘管新加坡的確診病例數與香港相差無幾，但外界對星國的應變能力更具信心。

比安基尼表示，由於MAS要求須至少有兩名駐新加坡的全職員工，且最低資本額的門檻相當高，意謂目前只有底蘊雄厚的基金業者真正採取行動。

她指出，香港將繼續作為亞洲的金融重心，但放眼未來兩年，香港將深受負面衝擊且業者可能移往新加坡或上海。