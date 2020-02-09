印度將特定口罩、手套 移出禁止出口清單
印度將再度准許出口外科用及拋棄式口罩與特定手套，距離將這些物品列入禁止出口名單僅一周之遙。
然而根據印度國際貿易局的公告，以丁腈橡膠（NBR）製成的手套，以及兩層、三層口罩之外的口罩，將持續禁止出口，其他個人防護器材也將續列禁止名單。
印度於1月底出現第一起武漢肺炎確診案例後，實施出口禁令。印度目前有三起病例，集中於南部的喀拉拉邦。移除禁令可能激勵3M印度公司（3M India）等防護口罩及器材業者股價。3M印度公司7日股價上漲2.7%至24,064.95盧比。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言