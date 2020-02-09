印度將特定口罩、手套 移出禁止出口清單

印度將再度准許出口外科用及拋棄式口罩與特定手套，距離將這些物品列入禁止出口名單僅一周之遙。

然而根據印度國際貿易局的公告，以丁腈橡膠（NBR）製成的手套，以及兩層、三層口罩之外的口罩，將持續禁止出口，其他個人防護器材也將續列禁止名單。

印度於1月底出現第一起武漢肺炎確診案例後，實施出口禁令。印度目前有三起病例，集中於南部的喀拉拉邦。移除禁令可能激勵3M印度公司（3M India）等防護口罩及器材業者股價。3M印度公司7日股價上漲2.7%至24,064.95盧比。