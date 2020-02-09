比特幣重返1萬美元大關 今年來飆漲約40%

比特幣又突破了1萬美元大關。

根據Bitstamp報價，比特幣近期的上漲動能帶動價格在9日重返萬元關卡之上，為去年10月來首見。比特幣9日上漲2.6%至10,179美元，今年來漲幅約40%。

在比特幣大漲之際，美股標普500指數也頻創新高，反映投資人對新型冠狀病毒將衝擊全球經濟成長的疑慮減輕。

Oanda公司高級市場分析師莫亞（Ed Moya）表示：「大漲是顯示風險資產更具吸引力，原因是市場日益看好冠狀病毒的影響可能僅限於第1季，而且看好中國在與美國進行的第二階段貿易協商情況良好。」