另一半「財務出軌」？ 53%美國人認為這些行為都算

若有人對於背著配偶或伴侶犯下「財務出軌」（financial infidelity）的概念不清楚，其實這些人並不在少數。

CNBC報導，南密西西比大學的研究團隊在2018年就財務出軌的題目，調查了414名美國居民。結果顯示，53%的受訪者表示自己對另一半隱瞞財務，例如把消費收據藏起來或謊報消費的價格。不過，僅27%受訪者坦承財務出軌。這篇調查刊登於財務治療期刊（ Journal of Financial Therapy）。

有專家認為，對另一半隱瞞財務秘密—不論大小—嚴格來說就是財務出軌。線上理財資源網站Asset Map創辦人何爾特表示，「財務出軌是有意或無意對投資夥伴隱瞞財務決定」。

紐澤西州財富管理集團Wealth Enhancement合格財務規畫師霍格朗德也贊同這項看法，「財務出軌就是做出你認為另一半可能反對的實質財務決定或購買行為，因此你隱瞞這項決定」。

財務出軌在美國很常見，根據美國財經教育基金會（NEFE）在2018年做的調查，在與配偶或伴侶合併財產的美國成年人中，有41%的人承認對另一半隱瞞財務狀況。

南密西西比大學的調查列出幾項美國人對另一半隱瞞財務的常見情況：

●24%受訪者會把消費收據藏起來。 ●23%受訪者謊報某些商品的價格。 ●22%受訪者背著另一半花錢在子女身上。 ●19%受訪者全額支付一項消費，但謊稱享有折扣優惠。 ●11%受訪者私底下從存款中領錢。 ●11%受訪者私底下申辦新的信用卡。 ●7%受訪者隱瞞實際的債務狀況。 ●4%受訪者加薪或領取獎金沒對另一半說。

不過，美國暢銷書籍作者、新聞記者紐嫚（Judith Newman）認為，可將財務出軌及常伴隨財務出軌而來的各種極端情況視為一個光譜。

紐嫚最近為美國樂齡會雜誌 （AARP）寫了一篇文章，她說：「有些私底下的行為也許不是財務出軌，例如你不會向另一半報備自己每天都喝星冰樂。」

紐嫚也說，光譜另一端的情況比較嚴重，一旦東窗事發，可能威脅配偶兩人的財務安全，例如背著另一半借貸或花費幾千美元，或在另一半不知情的情況下逃稅。

紐嫚表示，重要的是，要知道婚姻關係中經常提到的「出軌」，並非只侷限於性關係。她認為，當其中一名配偶花費、借貸、拒絕給予（暗崁）或隱藏金錢，卻沒對另一半說，這種出軌也會打擊配偶兩人的財力，「這類財務出軌對婚姻的殺傷力，幾乎等同性方面的出軌」。