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武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

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武漢肺炎致使中國旅客遭管制 重創多國旅遊業

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
春節期間正是中國遊客出國的旺季，但是以中國遊客占大宗的亞太地區卻首當其衝，因疫情嚴峻而遊客大減。(Photo by 影片截圖)

據統計多達1億5千萬名的中國遊客，是全球旅遊業的「金雞母」，然而武漢肺炎疫情延燒之際，以中國遊客占大宗的亞太地區首當其衝，包含新加坡泰國等，其中新加坡的中國城業績下滑超過5成，泰國也有8成班機的訂票被取消。此外，歐美國家也是愁雲慘霧，位於曼哈頓的中國城在10天內營業額下降了50至70%。

中國遊客是金雞母

根據《CNN》報導，中國遊客的數量為全世界之最，也是全球旅遊消費力最大的族群。世界旅遊組織統計，中國遊客人數由2000年的450萬人，快速成長至2018年的1億5千萬，據估計2020年還可能翻倍，持有護照的中國人口也將成長至20%。此外，2018年中國遊客的總消費高達2,770億美元，佔了全球將近2成。

目前對中國旅客實施入境管制的國家至少22個，其中亞洲有14國。亞太地區以中國遊客占大宗，2018年更貢獻了亞太地區旅遊業51%的GDP，其次才是歐美地區。更慘的是，武漢肺炎疫情爆發之際，正遭逢春節期間中國遊客出國的旺季，旅遊業因而哀鴻遍野。

亞洲首當其衝

《半島電視台》報導，中國遊客在新加坡占了總體的20%，當地中國城的許多店家都直言，業績下滑了超過5成，農曆新年街道上萬頭攢動的情景已不復見。萬年石鍋魚的老闆坦言，由於恐慌籠罩，不論是當地人或遊客都不願外食。

《CNN》和《海峽時報》指出，泰國的旅遊旺季為10月至隔年5月，去年共有1,100萬名中國遊客造訪（占了超過25%）。然而，目前2至4月中國到泰國的航班的訂票已有8成取消，據估計損失高達30億美元，至少需要4個月才能復原。

中國城損失慘重

歐美國家也沒好日子過。《紐約時報》報導，中國是2018年美國第3大的外國遊客來源，其中紐約是中國遊客的首選，數量僅次於英國遊客。中國城損失特別慘重，位於曼哈頓的中國城在10天內營業額下降了50至70%。旅館業也是一片悽慘，紐華克機場的溫德姆花園飯店預估，在3個月內飯店恐將損失25萬至30萬美元。

《路透社》報導，2018年220萬名中國遊客造訪法國，據估計，一位中國遊客在巴黎平均花費1,024歐元血拚，相較之下其他地區的消費者僅花640歐元。巴黎著名的免稅暢貨中心「Paris Look」的一位經理擔憂，要是情況再沒好轉，她可能會因此失業。

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