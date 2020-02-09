Fed對銀行壓力測試變嚴
美國聯準會（Fed）今年銀行壓力測試設定的假想情境比去年更嚴峻，以考驗美國大型銀行因應金融危機的能力。
2020年壓力測試假定實質國內生產毛額（GDP）陡降9.9%、失業率大幅升高至6.5%，變動幅度都設定在2009年首次實施壓力測試以來最大值。但2018年測試仍保有最多項情境的設定最嚴的紀錄。
今年壓力測試的六項標準中，有四項（實質GDP、失業率、房價、10年期公債殖利率）的情境設定得比2019年嚴峻，但假想的股市跌幅較去年和緩，商用不動產設定值則維持不變。
設定更嚴峻的壓力測試情境，未必能阻止大型銀行近年來增發股利，或擴大買回自家股票。金融海嘯過後，有將近十年的期間，大型銀行一直保有大部分獲利，以累積資本到更令人安心的水位；直到過去兩年，才獲Fed准許提高配息和買回庫藏股。
鑒於低利率促使企業擴大運用財務槓桿，今年的測試也考慮就銀行對槓桿貸款（leveraged loan）和擔保貸款憑證（CLO）的曝險，施以更強的壓力測試。
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