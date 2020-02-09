美企財報佳 股價漲不動

美國標普500指數已有超過半數的成分企業公布上季財報，不少公司的獲利都遠優於市場預期，利多卻未反映在股價上。華爾街日報指出，投資人不領情的主要原因在於股價現今已經偏高，也顯示市場擔憂新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情將拖累全球經濟。

根據金融數據公司FactSet，獲利優於市場預期的企業在發布財報的那幾天，股價平均漲幅僅有0.7%，小於五年平均的1%漲幅。不過，獲利不如預期的公司卻未倖免於懲罰，股價平均跌2.4%，雖然跌幅也小於五年平均的2.6%跌幅。

投資人不願「獎勵」獲利優異的企業，正值分析師正詳加檢視股票價位，並思量肺炎疫情對全球經濟成長的潛在衝擊。

聯博投信美股投資長提爾尼說：「過去兩周任何財報數字佳的公司，在市場氣壓下沈之際，股價反而遭受負面衝擊。」肺炎疫情帶來的不確定性，正加劇市場波動。過去十個交易日中，的5個交易日，標普500指數有五天震盪幅度超過1%。相較下，在此之前，從去年10月以來，單日震盪幅度都沒有超過1%。

財報亮眼、股價卻不漲反跌的代表之一是星巴克。根據FactSet，星巴克發布財報的前兩天到後兩天，公司股價下跌6.7%。獲利雖佳，但武漢肺炎疫情令該公司須關閉超過一半的大陸門市。

迄今已公布財報的標普500成分企業裡，71%獲利優於預期。分析師估計上季整體標普500公司獲利年增率為0.7%，今年可望繼續成長，支撐美股上攻。