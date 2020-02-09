巴西通膨率 26年來最低

巴西1月通膨率大幅下滑，降至1994年來最低，主因食品價格成長放緩，但年升率仍高於目標值，提高了巴西央行暫緩寬鬆貨幣政策的機率。

巴西1月IPCA消費者物價指數（CPI）比去年12月攀升0.21%，不僅也低於分析師預期的0.34%，更是巴西1994年推動「里爾計畫」（Real Plan）抑制惡性通膨以來，同期最慢的通膨增速。

若與一年前相比，巴西1月CPI上升4.19%，雖然低於12月時的4.31%，也不如經濟學家預期，但仍高於巴西央行設定的4%目標。

巴西央行上周把基準利率調降至4.25%的歷史新低，為連續第五次降息，但也表示將暫緩寬鬆。

巴西央行總裁坎波斯內托表示，儘管近來肉價上漲及里爾走軟，可能帶來物價壓力，他仍對消費者物價的展望感到滿意。央行預期今年通膨率將降至3.5%。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家馬克衛斯表示：「巴西1月數據可能代表通膨觸頂，加上今年的經濟復甦可能慢於預期，貨幣政策環境很可能維持寬鬆。」

巴西是拉丁美洲最大經濟體，但多年來先後面臨衰退和成長低迷困境，令物價成長受抑制，也促使主要利率由2016年時的14.25%降至目前水準。

巴西政府官員和民間產業分析師均預期，受信貸成長和就業增加等因素推動，巴西今年成長率將加速至約2.4%。