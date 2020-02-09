英國下波稅改 想對富人加稅

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

知情人士透露，英國財政大臣賈維德（Sajid Javid）正考慮在3月提出預算案中，對所得較高者加稅，包括爭辯已久的退休金減稅改革，以籌措首相強生「升級」經濟計畫的財源，但此舉可能激怒保守黨選民。

金融時報報導，賈維德的盟友表示，他將致力推動「公平及有效率」的稅務體制；財政部人士則證實，賈維德正在研議可能影響較富裕者的稅改方案，以紓緩窘迫的公共財政。

正受到檢討的措施之一是退休金稅務優惠，這項措施主要受惠者是富人，每年耗費財政部所得稅歲入400億英鎊。

依據目前體制，年金儲蓄可享有和所得稅稅率相同的免稅稅率；若把收入較高的納稅人享有的40%年金儲蓄免稅稅率改為20%，每年將可額外籌得逾100億英鎊。

賈維德與強生合力推動稅務改革，以落實保守黨的競選承諾，移除「社會最富裕階層的不合理稅務優惠」。

賈維德將於3月11日提交預算案，目前他尚未決定將納入哪些方案，但預算案將能檢驗強生是否願意對傳統保守黨選民加稅，包括英格蘭南部重要地區的數百萬民眾，以援助北部地區的新支持者。

英國政府正面臨無法確保2023年時達成預算平衡的風險，成為賈維德可能在預算案中提議加稅的原因。

財政部官員們正力促賈維德改革稅務，但據稱他擔心大刀闊斧稅改可能引發保守黨選民的猛烈反彈，「他還沒有完全被說服，這個議題仍在爭辯」。

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