日研究：武漢肺炎傳染 半數發生在無症狀時

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
泰國民眾8日戴口罩，在曼谷近郊法身寺祈禱。（路透）

日本共同社報導，北海道大學教授西浦博帶領的研究團隊估計，武漢肺炎人傳人病例中，至少有一半發生在原發性感染者還沒有症狀時，所以團隊呼籲當局，單是隔離不能阻止疫情擴散，而是要教導人們預防措施，並責令醫療體系為患者暴增的情況做好準備。

研究團隊根據中國大陸、泰國和美國等六國釋出的26個人傳人病例資料估計，續發性感染者被原發性感染者傳染的時間，比先前以為的短。

雖然武漢肺炎潛伏期平均為五天，但研究人員發現，在這26個病例中，超過半數的續發性感染者，在五天之內就出現肺炎症狀。

研究人員做出結論說，這些續發性感染者事在原發性感染者處於潛伏期時就受到感染。

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