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戶外也可能感染武漢肺炎！病毒透過這管道傳播

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美股結束四連漲 投資人對武漢肺炎疫情疑慮又起

經濟日報 / 文／編譯劉忠勇
從疫情蔓延情勢看來，部分投資人不放心抱股過周末。美聯社

美國股市周五再度下挫，結束連四日漲勢。投資人對武漢肺炎疫情拖累全球經濟成長疑慮又起，凌駕美國勞動市場緊俏的現象。從疫情蔓延情勢看來，部分投資人不放心抱股過周末。

道瓊工業指數下跌277.26點，跌幅0.9%至29,102.51點。標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.5%。不過，道瓊和標普指數本周創下2019年6月來最大單周漲點，那斯達克一周下來漲幅逾4%，漲點和漲幅均是2018年11月來僅見。

費城半導體指數周五跌2.4%，周線漲4.2%。台積電ADR周五跌逾3%。

冠狀病毒確診病例、死亡人數和隔離人數不斷增加。跨國業者所受影響開始成為焦點，譬如豐田汽車和本田汽車已在中國停工；鴻海據傳告訴深圳廠員工，已延長的春節假期於2月10日結束時暫勿回廠。

不過，美國上個月新增非農就業保持強勁，投資人對經濟持續成長保持樂觀。美國總統川普和中國國家主席習近平周五通話，重申他們致力於落實兩國上個月簽署的第一階段經濟貿易協議。

Principal Global Investors資深全球經濟學家安德森說：「美股這幾天漲得太快，我認為冠狀病毒相關的風險被掩蓋了。」

Newton 投資管理基金經理人弗拉德說：「新增確診和死亡病例加速上升，我認為是得諸多顧慮，疫情是否加速上升或是否控制住了都是未知數。」

多家美國企業已預料他們的營收會受影響，中國今年經濟成長也會受到衝擊。

National證券首席市場策略師賀根說：「我們還無法得知冠狀病毒最後對全球經濟傷害規模多大，市場仍在考量當中。」

Miller Tabak 首席市場策略師馬利說：「自從冠狀病毒成為大事以來，投資人周五會收手一些，因為他們不知道周末還會發生什麼事。」

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