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戶外也可能感染武漢肺炎！病毒透過這管道傳播

徐正文到底是誰？武漢台協會長蕭永瑞說明專機真相

和碩、可成等智機供應鏈生產恐受阻 宜重思亞洲5G布局

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
考量疫情，分析師建議亞洲5G布局宜改著眼電信服務。圖／新華社

新型冠狀病毒引發一波賣壓之後，股市投資人應藉此機會重新思考其在亞洲市場5G的投資布局。彭博資訊訪問分析師建議，現在是敲進中國大陸電信服務相關股票的時機。

招商證券香港公司分析師Kevin Chen說：「是時候買進中國大陸的電信服務股票。」他表示，疫情迫便民眾待在家裡，行動通訊用量因而大增，他的首選兩支股票是中國鐵塔和中國電信。

中國電信和中國移動在去年股價分別都下跌超過10%，主要是公司花費巨資在5G網路建置及政府規費，但又沒對用戶這端提高資費。

反觀亞洲地區其他科技股，台灣的台積電上漲了47%，日本生產半導體測試設備的愛德萬（Advantest）股價更是飆漲了175%。

Kevin Chen認為，工廠因武漢肺炎疫情延燒停工，危及5G智慧手機的生產供應鏈，進而為需求帶來負面影響，現在必須特別小心智慧手機業者及其供應商。

晨星分析師Don Yew也提到，智慧手機供應商製造據點廣東、浙江和江蘇省因此次疫情生產作業受到重大影響。和碩、可成、舜宇光學、瑞聲科技都有工廠在這些省分，這些公司的股價在農曆春節過後，都下跌。

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