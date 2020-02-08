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Fed：武漢肺炎溢出效應 對美經濟展望構成風險

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾。路透

聯準會（Fed）7日表示，美國經濟成長比預期弱的風險已在去年底降低，但這種展望可能受中國新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延的溢出效應影響。

Fed在呈交國會的半年報中指出，美國經濟擴張至今已持續逾十年，目前成長腳步依然穩健，就業市場提供充分的工作，足以吸納新加入職場者。

半年報說：「最近指標顯示初步回穩跡象。全球製造業和貿易減緩似乎接近尾聲，世界各地的消費者支出和服務業景氣仍持穩。」

但Fed警告，最近冒出新型冠狀病毒疫情，導致中國實施隔離檢疫並限制旅遊，可能打亂中國境內的生產，並波及全球其他地區的經濟。

Fed主席鮑爾預定下周二和周三赴國會作證。

金融市場上月受美中貿易戰休兵和全球製造業景氣出現好轉跡象激勵，但上周武漢肺炎疫情再度引燃全球成長憂慮，導致美國10年期公債殖利率跌破1.6%，是10月來最低水準。

Fed官員已表示，若可能衝擊經濟的意外風險升高，下一步可能降息而非升息。武漢肺炎是這種意外發展的最新例子，Fed官員稱之為「變數」，正密切關注中國商業活動停擺的影響。

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