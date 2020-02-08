俄央行連續第六度降息 暗示將繼續寬鬆

俄羅斯央行7日將基準利率調降1碼至6.%，為連續第六次降息，並表示由於通膨率低於預期目標，下次會議可能繼續降息。俄羅斯公債殖利率應聲下跌，逼近紀錄低點。

俄國央行去年共降息5碼。彭博訪調34名經濟學家中22名預測今年上半年會再度降息。

俄國央行聲明說，「如果情況發展一如預期，仍有可能在下次會議進一步調降基準利率」，「短期間內，通縮的風險仍高於通膨的風險」。

俄國央行表示，在全球可能出現大規模經濟放緩之際，新型冠狀病毒將在下一季成為「另外的不確定因素」。

其他至少11個央行本周也同步採取貨幣寬鬆政策，而在新型冠狀病毒疫情仍持續升溫、衝擊全球經濟之際，大多數央行仍在觀望中。

隨投資人確定俄國央行準備要將基準利率調降至6%以下，債券價格上漲。俄羅斯當地貨幣的公債（OFZs）去年吸引約160億美元的資金湧入，部分原因為貨幣政策寬鬆速度比預期還快。

俄國央行儘管連續降息，至今卻仍無法成功讓物價上漲，自去年10月通膨率始終遠低於俄國央行設定的4%目標。俄國政府上月內閣改組，料將增加財政支出，以便在總統普丁最後任期內刺激經濟成長。