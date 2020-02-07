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武漢肺炎疫情蔓延 運動賽會的難題

蘋果人資主管發信：大陸門市確切復工日待商榷

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
蘋果人力資源副總裁在內部信件中告訴大陸門市員工，儘管公司計劃10日重啟營運，但最終決定仍需再討論。 美聯社

鑒於武漢肺炎疫情持續發威，中國大陸的蘋果公司辦公室和42家直營門市全數1日起開始關閉，並聲明情況將一直持續至9日；儘管官網顯示將在10日開工，但蘋果人力資源副總裁歐布萊恩（Deirdre O'Brien）致當地員工的信件顯示，是否能如期開工仍是未知數。

MacGeneration網站取得的信件內容顯示，蘋果正持續與衛生專家討論，並會持續宣布最新進展。歐布萊恩致函信中國門市所有員工，儘管計劃10日恢復營運，但實際情況仍待商榷。

以下是擷取歐布萊恩致員工信件內容：「我們正嘗試讓中國大陸的蘋果總部和客服中心於下周復工，我們理解中國正面臨人員與旅遊管制，多處學校也停課，部門經理將與各自團隊合作並提供額外協助。員工稍後接獲得更多相關訊息。」

「蘋果直營門市正積極準備開工，確切復工日期將在下周決定。當地額外消毒作業、健康計畫，及公共空間的相關限制將納入考量。零售團隊將從上層經理收到有關各自門市開工日和其他支援行動的最新消息。在我們攜手努力，讓各位在未來幾周回歸工作崗位之際，各位的健康將是重中之重。」

目前官網上載明重新營業的時間是10日，但MacGeneration指出，可能不會所有門市都能如期開工。iPhone供應上富士康要求深圳員工勿重返工作崗位，但未宣布復工日期。

武漢肺炎
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