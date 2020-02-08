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股市創高 企業高層出脫持股

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
圖表／經濟日報提供

本周國際股市勁揚，美股及歐股皆創歷史新高，亞股也止跌回升，市場再度洋溢「逢跌即買」（BID）與「良機莫失」（FOMO）的激情。不過，花旗集團與摩根大通等機構已建議投資人切莫追高，且美國上市公司主管也大賣自家公司股票。

華盛頓服務公司的數據顯示，上市公司內部人士賣出與買進的比率高達5：1，為2017年初以來新高。分析師指出，歷史經驗顯示，在股市迭創新高之際，內部人士卻大賣股票，值得投資人警惕；2018年股市迭創新高時，內部人士也持續賣股，而美股在第4季時重挫。

由於上市公司上季財報普遍優於預期，加上歐洲景氣出現回升信號，令投資人預期新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）對全球經濟的傷害不會失控；野村認為，歐股創新高，是因投資人輕忽肺炎疫情的風險，只賭經濟將加速成長。

本周股市大幅且快速回升，使一些投資人及專家高度警戒，多家投資銀行也開始提出損害評估。高盛指出，這波疫情可能使中國今年經濟成長率降到4%；花旗美股策略長雷夫科維奇說，「幾乎所有客戶都在談逢跌即買，這令人相當不安」。

歐股專家對這波漲勢也持審慎態度，認為現在不是進場時機；投資人在行動之前，須進一步確定肺炎疫情已得到控制。

分析師說，等到中國工廠幾天後陸續開工，可能使武漢肺炎疫情再度升高；反之若工廠無法開工，則能證明經濟衝擊將更嚴重。公債市場較為正常，10年期美債殖利率仍比今年初更低。

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